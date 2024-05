Dez alunos e quatro docentes da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos participaram, na semana de 26/02 a 01/03/2024, em duas mobilidades de grupos de alunos no âmbito do Programa Erasmus+, mais concretamente em Viveiro, Espanha e Iasi, Roménia.

Segundo refere a escola, “foi uma semana intensa de atividades em contexto de sala de aula e no exterior, durante a qual foi possível trabalhar conjuntamente com alunos e docentes das escolas IES Maria Sarmiento e Scoala Gimnaziala “Otilia Cazimir” Iasi, respetivamente”.

Os discentes participaram em aulas e em visitas de estudo a organizações/lugares de referência, trocaram opiniões, partilharam aprendizagens e pontos de vista, realizaram atividades, vivenciando dias como estudantes das escolas que os acolheram e aos professores que os acompanharam.

O estabelecimento de ensino salienta, ainda que, o objetivo geral das mobilidades foram “aumentar o sucesso escolar, promovendo a rentabilização das tecnologias digitais, presencialmente e à distância, trabalhando em colaboração, cooperando. Para além disso, exploraram a cultura local e do país, bem como melhoraram as suas competências ao nível do relacionamento interpessoal e da comunicação, sobretudo em língua inglesa. Foram experiências deveras enriquecedoras, pelas quais os envolvidos estão muito gratos, delas guardando excelentes memórias”.