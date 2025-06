De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em maio de 2025, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM situou-se nos 2 154 euros/m2, registando um decréscimo de 1,7% em relação ao mês precedente (ou seja, menos 37 euros). Em relação ao mesmo mês do ano anterior, observou-se uma subida de 16,6% (+307 euros).

Segundo nota enviada pela Direção de Estatísticas da Madeira (DREM), nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 2 382 euros/m2, traduzindo uma variação de +0,9% comparativamente a abril de 2025 e de +23,7% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1 901 euros/m2, valor inferior em 2,4% ao observado no mês anterior e +10,1% acima do registado no mesmo mês do ano passado.

Já a nível municipal, “é de referir que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em maio de 2025, se fixou nos 2 523 euros/m2, +0,6% em relação ao mês precedente e +19,6% em comparação com maio de 2024”, indica.

Para além do Funchal, e no mês em referência, também ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 2 195 euros/m2 e os 2 064 euros/m2, respetivamente. Câmara de Lobos observou um acréscimo de 6,5% face ao mês anterior e de 26,6% em relação ao mês homólogo, enquanto Santa Cruz registou uma variação mensal de -1,3% e homóloga de +17,9%.

No que toca ao valor mediano de avaliação bancária no País, o mesmo fixou-se nos 1 886 euros/m2, mais 20 euros que no mês anterior (+1,1%). A variação homóloga foi de +17,1% (+276 euros).

“No contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2 841 euros/m2), no Algarve (2 561 euros/m2) e na Península de Setúbal (2 222 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (2 154 euros/m2). Face ao período homólogo, a Península da Setúbal +21,1%) registou a maior variação positiva, enquanto no Alentejo (+9,8%) verificou-se a menor. Comparativamente ao mês anterior, o Algarve (+3,1%) liderou as subidas, surgindo, no polo oposto, a RAM (-1,7%)”, aponta ainda.

Número de avaliações bancárias aumentou face ao mês anterior, mas caiu comparativamente ao mês homólogo

Mais referte que, para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de maio de 2025, foram consideradas 636 avaliações, -9,1% que no mesmo período do ano precedente. Destas, 308 foram de apartamentos e 328 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se mais 30 avaliações, o que corresponde a um acréscimo de 5,0%. A nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de +7,5%, enquanto a variação em cadeia se fixou em -1,4%.