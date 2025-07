A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje que a União Europeia vai suspender as medidas de retaliação contra as tarifas norte-americanas, previstas para segunda-feira, com o objetivo de continuar negociações com os Estados Unidos até 1 de agosto.

“Os Estados Unidos enviaram-nos uma carta com medidas que entrarão em vigor a menos que haja uma solução negociada. Por isso, estamos também a prolongar a suspensão das nossas medidas até agosto”, anunciou Ursula Von der Leyen, em conferência de imprensa em Bruxelas.

A política conservadora alemã argumentou que, apesar de manter as medidas de retaliação suspensas, a União Europeia “continua a preparar” as contramedidas para “estar totalmente preparada” caso as negociações com a Casa Branca falhem.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia (UE), independentemente de todas as tarifas setoriais.

Os embaixadores dos 27 Estados-membros da União Europeia vão reunir-se hoje num encontro extraordinário para avaliar em pormenor a carta tornada pública por Trump sobre as tarifas alfandegárias aos países europeus.

Já na segunda-feira, reúnem-se os ministros do Comércio da União Europeia num encontro extraordinário que também abordará o mesmo tema.