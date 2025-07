A taxa de desemprego situou-se nos 6,3% em maio, um valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do mesmo mês de 2024 e igual ao de abril, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego, em maio, “a taxa de desemprego situou-se em 6,3%, valor igual ao de abril de 2025, mas inferior ao de fevereiro de 2025 e ao de maio de 2024 (0,1 pontos percentuais em ambos)”.

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 10,5%, valor inferior ao do mês anterior (0,1 pontos), ao de três meses antes e ao do mesmo mês do ano anterior (0,4 pontos em ambos).

Segundo as estimativas provisórias do INE, em maio, a população ativa (5.554,9 mil) diminuiu relativamente a abril deste ano (0,2%), tendo aumentado em relação a fevereiro do mesmo ano (0,4%) e a maio de 2024 (2,5%).

A população empregada (5.206,0 mil) diminuiu em relação ao mês anterior (0,2%), mas aumentou em relação a três meses antes (0,5%) e ao mês homólogo (2,6%).

Já a população desempregada (348,9 mil) manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, mas diminuiu em relação a três meses antes (2,2%) e aumentou relativamente ao mesmo mês de 2024 (1,4%).

Por sua vez, a população inativa (2.470,2 mil) aumentou em relação ao mês anterior (23,1 mil; 0,9%) e a três meses antes (3,3 mil; 0,1%), mas diminuiu em relação ao mês homólogo (22,8 mil; 0,9%).

O Instituto deu ainda conta das estimativas definitivas para abril, que apontam para uma taxa de desemprego de 6,3%, conforme tinha sido avançado em 02 de junho.