A TAP Air Portugal inaugurou, esta quarta-feira, a sua nova rota entre o Porto e Boston, com o voo TP227, que aterrou ontem no Aeroporto Internacional de Boston Logan às 20:45, aproximando ainda mais o Norte do País aos Estados Unidos da América, com quatro voos semanais.

Os voos entre o Porto e Boston são realizados às segundas, quartas, sábados e domingos até ao dia 25 de outubro, com partidas do Porto entre as 17:40 e as 18:15, e chegada a Boston entre as 20:20 e as 20:45, num voo com a duração de sete horas e 35 minutos. No sentido inverso, os voos partem de Boston entre as 22:55 e as 23:15, e aterram no Porto entre as 10:35 e as 10:55 do dia seguinte, num voo com duração de seis horas e 40 minutos.

O evento de inauguração desta nova rota intercontinental da TAP à partida do Porto, que decorreu na porta de embarque no aeroporto Francisco Sá Carneiro, contou com a presença do Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, Luís Rodrigues, Presidente da TAP, e Thierry Liggonière, CEO da ANA Aeroportos.

Para Luís Rodrigues, “a TAP contribui para a aproximação entre o Porto e o resto do mundo, favorecendo a mobilidade dos residentes e comunidades, ao mesmo tempo que capta e atrai importantes fluxos turísticos norte-americanos e brasileiros para o Porto e Norte de Portugal, relevantes para a Economia da região. Além disso, o Grupo TAP emprega, na sua base do Porto, 368 trabalhadores, gerando também, por via indireta, centenas de postos de trabalho ligados à aviação, aos nossos fornecedores e prestadores de serviços e ao setor do Turismo.”

O CEO da ANA Aeroportos, Thierry Liggoniêre, por sua vez, considerou que “”este voo inaugural para Boston é um marco que muito nos orgulha, resultado de um trabalho contínuo e colaborativo com a TAP Air Portugal como parceiros estratégicos. Congratulamos a TAP por esta aposta no Porto, que não só reforça a nossa ligação ao mercado norte-americano e à diáspora portuguesa, como também confirma o papel do Aeroporto do Porto como plataforma estratégica para o desenvolvimento de novas rotas internacionais, com foco na qualidade de serviço e na sustentabilidade.”