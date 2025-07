O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, presidiu ontem, em representação do presidente do Governo Regional, à cerimónia de inauguração das novas instalações da Toyota na Madeira (Poço Barral – Funchal), marca presente na Região desde 1968, através do concessionário Mendes Gomes. Na sua intervenção, o governante sublinhou a importância do momento para reafirmar “um projeto económico que se reveste de visão, continuidade e capacidade de adaptação a um setor em profunda transformação”.

“Esta aposta é um sinal claro de confiança na nossa economia, nas nossas empresas e na nossa aptidão para acompanhar as dinâmicas da mobilidade contemporânea”, afirmou o Secretário, destacando os exigentes desafios impostos pelo ritmo acelerado da transformação do setor automóvel. “vivemos um tempo em que o setor automóvel se transforma com uma velocidade sem precedentes. A transição energética, a digitalização e as novas exigências do consumidor impõem uma abordagem diferente — mais integrada, mais tecnológica e mais centrada na experiência do cliente”.

José Manuel Rodrigues notou, ainda, que este investimento não é apenas uma renovação física, mas constitui uma forte demonstração de confiança no potencial económico da Madeira, bem como um claro compromisso com a modernização e sustentabilidade do tecido empresarial regional. Segundo o Secretário, este novo espaço materializa uma mudança de paradigma, que visa “redefinir a forma como a marca Toyota se relaciona com os madeirenses”.

Sobre a estratégia do concessionário, destacou que “a adoção do Novo Conceito de Retalho, na Madeira, traduz de forma inequívoca o posicionamento estratégico da empresa Mendes Gomes e da Toyota em Portugal: investir para servir melhor. Apostar num modelo de negócio que antecipa o futuro e que, simultaneamente, valoriza os princípios essenciais da marca: qualidade, durabilidade e fiabilidade”.

O secretário reconheceu ainda o mérito da Mendes Gomes, “um dos primeiros concessionários Toyota no país, cuja longevidade e estabilidade empresarial merecem destaque”, à semelhança da “capacidade de se manter relevante, de inovar e de liderar localmente”, características que sustentam “a sua ambição de se afirmar como o melhor concessionário da sua cidade e, quem sabe, alcançar reconhecimento ao nível europeu”.

Manifestando o orgulho do Governo Regional, reforçou que “contamos com empresas que investem, que se modernizam e que colocam o cliente no centro de tudo o que fazem. Empresas que acreditam na Madeira, na sua economia e no seu futuro”.

O secretário regional também considerou pertinente associar a inauguração a um momento importante do calendário desportivo regional, o Rali da Madeira, prestes a ir para a estrada, relevando a presença de “nomes de referência do desporto automóvel. Para o governante com a pasta da Economia, “esta ligação entre a performance tecnológica da marca e o espírito competitivo dos ralis reforça o posicionamento da Região enquanto palco de excelência para eventos que mobilizam, promovem e projetam a marca Madeira”.

Enfatizando o papel das políticas públicas, lembrou que “a economia moderna se constrói com investimento privado, com ambição empresarial e com políticas públicas que saibam criar condições para que o setor produtivo prospere (...) É esse o desígnio do Governo Regional: criar um ambiente económico estável, previsível e competitivo, onde as empresas possam investir com confiança e onde os cidadãos beneficiem de serviços e produtos de elevada qualidade”.

No encerramento, dirigiu uma palavra de agradecimento a toda a equipa da Mendes Gomes e à família Tavares, aos seus colaboradores, parceiros e clientes, “pelo esforço, pela visão e pelo contributo que dão à economia da Madeira”.