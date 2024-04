O empreendimento residencial de luxo também se destacou como símbolo de excelência e inovação ao integrar a lista de finalistas nacionais em várias categorias.

O Savoy Residence | Insular, projeto imobiliário da AFA Real Estate, foi o grande vencedor na categoria ‘Habitação – Ilhas’ na edição de 2024 do conceituado Prémio Nacional do Imobiliário. A iniciativa, promovida pela revista Magazine Imobiliário e conhecida por “Óscares” do imobiliário, premeia, desde 1997, os melhores do sector em Portugal numa seleção criteriosa e rigorosa. A cerimónia de entrega de prémios aconteceu ontem, 18 de abril, em Sintra.

A qualidade e excelência deste projeto com características diferenciadoras também contribuiu para que o Savoy Residence | Insular se destacasse entre os 43 participantes, ao integrar a lista de finalistas nacionais nas categorias Reabilitação e Projeto de Interiores.

Para Victor de Sousa, diretor-geral da AFA Real Estate, “este prémio é o reflexo do nosso compromisso com a excelência e a inovação. Estamos muito orgulhosos por receber mais um reconhecimento e isso só reforça a nossa missão em oferecer projetos de qualidade superior. Essa distinção celebra as características distintivas do Savoy Residence | Insular e consolida a posição da nossa marca como uma referência no mercado imobiliário de luxo em Portugal.”

O empreendimento com assinatura Savoy Residence, marca que representa um conceito imobiliário de luxo, recuperou a essência de um dos mais icónicos edifícios da cidade do Funchal: o da antiga Moagem da Companhia Insular de Moinhos. No Savoy Residence | Insular, projetado pelo gabinete RH+ Arquitectos, a arquitetura do antigo prédio está conjugada com um design contemporâneo, mantendo a essência e a história do prédio e local.