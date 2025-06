Depois de uma primeira noite com casa cheia, o rooftop do Hotel Mimosa volta a receber este sábado, 14 de junho, mais uma edição especial dedicada ao Festival do Atlântico.

Com entrada livre a partir das 19h00, o espaço convida todos a aproveitarem o início das noites de verão num ambiente descontraído, com boa comida, cocktails e uma vista privilegiada sobre a baía do Funchal.

A iniciativa do Grupo Dorisol convida residentes e visitantes a aproveitarem o rooftop como um dos espaços ideais para assistir ao espetáculo de fogo de artifício que anima os sábados de junho na Madeira, sempre às 22h30.

Para quem procura uma experiência mais completa, continua disponível o Fire Pack, por 25 euros, que inclui uma bebida de boas-vindas e uma seleção de finger food com assinatura do chef, inspirada nos sabores da Madeira – entre eles, tapa de presunto com cebola caramelizada e vinho Madeira, alheira crocante e cogumelos recheados. O serviço decorre entre as 19h30 e as 21h00, mediante reserva prévia na receção do hotel e sujeito à lotação do espaço.

O bar estará também aberto a todos os visitantes, sem necessidade de reserva ou consumo mínimo, com uma carta de bebidas variada e um menu de snacks com sugestões como bruschettas, tostas e tábuas de queijos com inspiração regional.

O sucesso da primeira noite, já disponível em imagens para partilha com os meios, confirma o rooftop do Hotel Mimosa como um dos spots obrigatórios deste verão na cidade do Funchal.