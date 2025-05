De acordo com o gabinete do secretário, José Manuel Rodrigues apontou a Sweets and Sugar, empresa de referência no setor da confeitaria e especializada na produção de rebuçados e caramelos de alta qualidade, como “um dos grandes exemplos da capacidade exportadora das nossas empresas, bem como da capacidade de trabalho dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores”, um projeto que tem merecido o apoio dos fundos europeus e do Governo Regional, contribuindo para “diversificar a economia produtiva regional, criando riqueza e postos de trabalho”, com uma clara aposta na exportação, o que “é uma mais-valia económica.”

No entanto, José Manuel Rodrigues disse estar ciente de que esse ideal não será concretizável no imediato, mas garante que “é um caminho que tem de ser percorrido”.

O “Roteiro Empresas Exportadoras” abrange todo o tecido empresarial da Região, apontando o foco às empresas exportadoras, até porque, “é muito importante que a Madeira abra, cada vez mais, a sua economia ao exterior”, notou o governante, elogiando a capacidade de exportação regional, atestada pela Sweets and Sugar, que emprega 60 trabalhadores e cujo volume de faturação anual ascende a 10,2 milhões de euros.

De acordo com o comunicado do gabinete do secretário, Ricardo Freitas, administrador do grupo, considera que o grande objetivo é “continuar a crescer e a investir”, estando previsto um projeto de ampliação da fábrica, desenvolvido através do Sistema de Inovação de Apoio à Indústria, que deverá estar concluído dentro de dois anos. O empresário explicou que a natureza dos produtos obrigou a uma aposta na internacionalização, com 25% da produção a ter como destino a Espanha e 15% outros países, como a Noruega, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Rússia, entre outros. Portugal é o principal mercado, ficando com 60% da produção. Todas as semanas esta empresa exporta cerca de 70 toneladas de mercadorias a partir do porto do Caniçal.