A riqueza gerada na Madeira vai ultrapassar 7.120 milhões de euros. Para o presidente do Governo Regional esse é “um crescimento fenomenal”.

Num comentário à notícia publicada hoje no JM-Madeira, o governante afirmou que o valor superou as expetativas da Região para este ano. As previsões para 2025, se o PIB se mantiver a este rumo, vai ultrapassar os 7.500 milhões de euros, adiantou Miguel Albuquerque.

“É extraordinário e muito importante continuarmos neste crescimento económico e de criação de riqueza, o que será bom para todos os extratos sociais, empresas e famílias”, vincou.