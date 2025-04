Bom dia!

- Às 11h00, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita a obra do Hospital Central e Universitário da Madeira.

- Pelas 12h00, a Câmara Municipal do Funchal entrega os prémios do 1.º sorteio da iniciativa ‘+ Comércio Local’ de 2025.

- No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (10 a18 de abril 2025), este ano subordinado ao tema ‘Património Resiliente face a catástrofes e conflitos’, o Palácio de São Lourenço acolhe, às 15h00, a visita comentada sob o tema ‘Gestão de Riscos em Património Cultural no Palácio de São Lourenço’. Esta iniciativa é de entrada livre.

- O salão nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe, às 16h00, a sessão de assinatura de protocolos entre o Município do Funchal e associações culturais.

- O Fórum Machico recebe, às 21h00, o V Encontro de Tunas Académicas com a presença da Instituna (Tuna Mista do Politécnico de Leiria), com a Tuna D’elas e ainda com a TUMa. A entrada é livre.