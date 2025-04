Bom dia!

O treinador da AD Camacha ainda não perdeu desde que assumiu o comando da equipa e já atingiu a manutenção. Admite continuar e lutar pela subida na próxima época.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Margarido quer intensidade. O técnico nacionalista deseja uma equipa agressiva, no bom sentido, para vencer no Bessa diante do Boavista.

Já no Marítimo, onze verde-rubro com alta rotatividade. Ivo Vieira apenas repetiu uma vez a equipa titular.

Saiba ainda que Leonardo Jardim volta a perder. O Cruzeiro somou a terceira derrota seguida, diante do Runa, por 2-1, na Taça Sul-Americana.

Não perca também o automobilismo. Kartódromo inicia emoções no asfalto nortenho. O Rali de Santana começa hoje a partir das 21 horas, perspetivando-se uma enchente na classificativa inaugural.

