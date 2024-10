No terceiro trimestre deste ano, as vendas de cimento na Região ultrapassaram as 44,6 mil toneladas, o que evidencia uma subida face ao trimestre homólogo, na ordem dos 5,1%, sendo que nesse hiato temporal, o valor tinha se ficado pelas 42,4 mil toneladas.

Segundo dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), apesar do aumento face ao mesmo trimestre do ano passado, se comparado com o segundo trimestre deste ano (46,2 mil toneladas), verifica-se, em contrapartida, uma quebra de 3,5%.

Preços disparam

O valor do cimento vendido no terceiro trimestre de 2024, face aos mesmos meses de 2023, aumentou 17,8%, fixando-se nos 6,3 milhões de euros, quando ao trimestre precedente diminuiu 3,6%.

No acumular dos primeiros nove meses do ano, a quantidade comercializada de cimento cresceu 6,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o valor de cimento vendido aumentou 20,9%.