Na madrugada de sábado, um homem de 37 anos foi hospitalizado após ser vítima de uma agressão brutal na Avenida Sá Carneiro, perto do Hotel CR7, no Funchal. A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça, após ser atingida, alegadamente, por uma garrafa de vidro.

De acordo com informações apuradas pelo JM, o homem relatou, já no hospital, que foi atacado na testa, zona ocular e face, com ferimentos de alguma profundidade, especialmente na região frontal da cabeça. A gravidade dos ferimentos exigiu uma resposta rápida das autoridades.

Imediatamente após o alerta, uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa deslocou-se ao local, prestando os primeiros socorros à vítima. Após o atendimento inicial, o homem foi transportado de urgência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.