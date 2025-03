O encontro entre Santa Clara e Nacional, que se realiza em São Miguel, já tem os onzes iniciais definidos.

Nesse sentido, o Nacional alinhará com Lucas França, Zé Vítor, Ulisses Rocha e Soumaré; Gustavo Garcia, Daniel Penha, Luís Esteves e Appiah; Dudu, Isaac e Paulinho Bóia.

Em relação ao encontro com o Casa Pia, Zé Vítor regressa ao eixo defensivo, com Léo Santos a sair do onze.

Já o Santa Clara, tem no seu onze inicial Gabriel Batista, Venâncio, Luís Rocha e Mateus Araújo; Lucas Soares, Adriano, Pedro Ferreira e Matheus Pereira; João Costa, Gabriel Silva e Ricardinho.

O início do encontro está marcado para as 15h30.