Em 2024, o Museu de Eletricidade recebeu cerca de 12 mil visitantes. Este espaço museológico, repleto de objetos e curiosidades, convida madeirenses e turistas a explorar o passado da energia na Região.

Pode, por vezes, na azáfama do dia a dia, passar despercebido aos olhos de quem por ali transita, mas é no coração da capital madeirense que se encontra o Museu de Eletricidade – Casa da Luz, um espaço onde a memória do passado se ilumina para as gerações futuras. Instalado na antiga Central Térmica do Funchal, o museu convida os visitantes a uma autêntica viagem no tempo, explorando a evolução da eletricidade no arquipélago.