A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar mais um caso de violência doméstica, um grave acidente ocorrido na manhã de ontem, no Funchal.

Segundo informações apuradas pelo JM, a vítima, uma mulher de 43 anos, foi agredida a pontapé, sofrendo ferimentos na cabeça, com traumas considerados de alguma gravidade.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência, solicitando a presença de uma ambulância para transportar a vítima para o hospital. Fonte hospitalar confirmou ao JM que, na manhã do passado sábado, uma mulher deu entrada no serviço de urgências com ferimentos graves na zona da cabeça, alegadamente devido a agressões em contexto de violência doméstica. A vítima ficou internada sob cuidados hospitalares.