Eram 09h15 da manhã daquela quinta-feira, 28 de março, quando, com recurso a um processo de implosão, o ‘Atlantis’ caiu com a ajuda de 150 quilos de explosivos e mil e cem detonadores.

Com ele, ruiu toda a vida e dinâmica dentro da Matur – aldeamento turístico de luxo –, que, para além da unidade hoteleira, tinha vários espaços de restauração e animação, contando, para o efeito, a piscina olímpica, também ela, com a implosão do hotel, desativada.

Um desaparecimento justificado com o prolongamento da pista do aeroporto, então Santa Catarina.