O atleta madeirense Francisco Gouveia junta o ouro individual ao primeiro posto por equipas, no Campeonato do Mundo de Boccia que terminou em Curitiba, no Brasil.

O madeirense, do Sporting Club Santacruzense, terminou assim a edição deste ano do Mundial de Jovens com a conquista de dois títulos de campeão do Mundo.

Após ter-se sagrado campeão do Mundo na prova individual da categoria BC1, Francisco Gouveia, logrou na noite de sábado a conquista do ouro na prova de equipas na categoria BC1/BC2.