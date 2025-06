O preço de 10% das casas mais caras da Madeira aumentou 41%, no último ano. O acréscimo percentual é significativamente superior à média do país, que se fixou pelos 17%.

A Região registou, a nível nacional, a subida de custo mais elevada e o Funchal foi a terceira capital de distrito onde os preços mais subiram, na ordem dos 47%.

De acordo com o portal imobiliário Idealista, no Funchal, foram, nesta análise, considerados os imóveis à venda com valores superiores a 1.620.000 milhões.