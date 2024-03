Os preços das casas para arrendar na Região apresentaram uma descida em fevereiro de 4% face ao mês anterior, sendo que o mesmo não descia desde novembro de 2023.

De acordo com índice de preços do idealista, arrendar habitação na Madeira tinha um custo de 13,7 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de fevereiro deste ano, tendo em conta o valor mediano.

Durante o mês em referência, os preços das casas para arrendar apenas subiram nos Açores (3,6%) e Alentejo (3%).

Ainda segundo a informação veiculada, no Funchal, o preço do arrendamento diminuiu 5,1% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 13,8 euros.

Por seu turno, a nível nacional, o preço do arrendamento da habitação permaneceu estável em fevereiro, pelo segundo mês consecutivo, situando-se em 15,8 euros/m2.

Foi em cinco capitais de distrito que se verificou um decréscimo no preço estabelecido para arrendamento em fevereiro, com Faro (-5,5%) a liderar a lista, seguindo-se o Funchal (-4%).

Ainda assim, o munícipio ocupa o terceiro lugar da cidade onde é mais caro arrendar casa.

“Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 21,5 euros/m2. Porto (16,9 euros/m2) e Funchal (13,8 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente”, informa o Idealista.