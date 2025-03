O Porto do Funchal está a receber hoje dois grandes cruzeiros, que trazem à Madeira um total de 10.737 pessoas, sendo 8.079 passageiros. Os navios Iona e Mein Schiff 7 são os responsáveis por este grande movimento no porto da cidade, ambos com partidas previstas para as 17h00 de hoje.

O Iona, que atracou esta manhã, está a percorrer o corredor atlântico. Este cruzeiro de 14 noites teve início a 18 de março, em Southampton, e já passou por destinos como Corunha, Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote. Após a sua escala no Funchal, o Iona seguirá para Vigo, antes de terminar a viagem a 1 de abril, novamente em Southampton. A bordo, o Iona transporta 5.174 passageiros e 1.676 tripulantes.

O Mein Schiff 7, que atracou na noite de terça-feira, está a realizar um cruzeiro de 14 noites pela Madeira, Canárias e Agadir. Este navio traz consigo 2.905 passageiros e 982 tripulantes, e também partilhará a rota atlântica com o Iona.