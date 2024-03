Abriu esta manhã, pelas 9h30, o renovado Pingo Doce no Anadia. Com flores a serem oferecidas aos clientes à entrada e com um animador a chamar a atenção para a Roda dos Prémios (para compras acima de 100 euros, dando sempre prémio), a loja abriu com várias pessoas a aguardar. Pelas 10h30, hora em que o Jornal esteve no estabelecimento, o supermercado estava cheio. Os comentários ao espaço eram positivos. Está mais amplo, com a zona da restauração a ganhar mais área e novo mobiliário. A seção das frutas está também em destaque, logo à entrada.

Gonçalo Lopes, um dos gerentes do grupo no distrito da Madeira, referiu que, com a remodelação da loja, foi ampliada a zona de restauração, “a nossa aposta enquanto companhia Pingo Doce”. As zonas da peixaria, padaria, charcutaria foram também melhoradas. É dado também destaque à secção das frutas e hortícolas, numa ótica de promover e ajudar os produtores regionais e nacionais. “Tornamos os serviços mais eficientes, era essa a nossa principal missão, para que os clientes consigam se servir melhor, ter as suas compras mais rápidas e cómodas”. Uma lógica que o responsável adiantou que também foi seguida para melhorar as condições de trabalho dos funcionários.

A este respeito, Gonçalo Lopes disse que o quadro de pessoal do Pingo Doce do Anadia foi reforçado com mais dez pessoas, estando a loja à procura de mais pessoal. Como clarificou o responsável, apesar de haver também mais caixas self-service, isso não significou dispensa de pessoal.