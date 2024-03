O Pestana Casino Park, na Madeira recebeu esta semana o encontro anual de quadros do Pestana Hotel Group (PHG). O evento teve como mote ‘from Funchal to the World’, fechando assim, as celebrações do 50.º aniversário do grupo.

O evento decorrido no único hotel desenhado por Oscar Niemeyer em Portugal, contou com a presença de cerca de 160 colaboradores, oriundos dos 16 países onde os hotéis do Grupo se encontram localizados.

“À imagem das edições anteriores desta reunião anual, o Grupo premiou as unidades de negócio e colaboradores que melhores desempenhos alcançaram ao longo do ano anterior, neste caso, em 2023”, lê-se na nota enviada às redações.

“O programa contou com a participação de oradores convidados, que inspiraram a plateia com as suas experiências e casos de sucesso, e ainda com a partilha das melhores práticas realizadas pelas equipas do Pestana Hotel Group.

No fecho do encontro, Dionísio Pestana, presidente do maior grupo hoteleiro multinacional de origem portuguesa, dirigiu a todos os participantes uma mensagem de agradecimento pelo compromisso e dedicação de todos, no percurso de sucesso dos 50 anos de existência do grupo e lançou os desafios para o futuro.

Na entrega dos “Pestana Awards”, o Pestana Carlton Madeira e o Pestana Royal All Inclusive obtiveram, desde logo, posições de destaque. O primeiro hotel do grupo, recebeu o prémio de “Melhor Hotel”, por ter alcançado o melhor resultado de sempre no seu percurso. Já o Pestana Royal All Inclusive destacou-se pela “Melhor Performance”. O prémio para a “Melhor Pousada de Portugal” foi atribuído à Pousada de Lisboa.

Destacando a avaliação feita pelos clientes durante as suas estadias ao longo do ano de 2023, o ambicionado “Prémio Reputação” foi entregue ao Pestana Park Avenue, centésimo hotel do grupo português e uma das quatro unidades nos EUA que atingiu 92.9% no índice de satisfação. Já na cadeia das Pousadas de Portugal, foram igualmente galardoadas a Pousada Convento Tavira e Pousada Porto – Rua das Flores com o mesmo índice de 92.9%.Como reconhecimento do longo trabalho realizado no Pestana Hotel Group, foram atribuídos dois “Prémios Dedicação”. O primeiro a Alda Mendes, Director of Reservations, e o segundo a Jorge André, Finance Senior Manager. Foi ainda entregue um “Prémio Especial” como agradecimento a Maria da Paz Garcia, Hotel General Manager do Pestana Carlton Madeira”.

Na sua intervenção, Dionísio Pestana expressou o seu orgulho pelos resultados alcançados pelas equipas no ano passado, “que apenas foram possíveis graças ao empenho e colaboração entre todos. Olhamos para 2024 com otimismo, mas também com alguma prudência tendo em conta os fatores de incerteza que o mundo enfrenta. Porém, estou confiante que os colaboradores do Pestana Hotel Group estão comprometidos em dar continuidade ao crescimento que o grupo tem alcançado ao longo dos últimos 50 anos, sempre focado em proporcionar experiências memoráveis aos nossos clientes e oportunidades de desenvolvimento internas às nossas pessoas”, afirmou ainda.