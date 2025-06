A pesca na Região registou uma forte quebra em 2024, com uma redução de 25,2% nas capturas, que totalizaram 3,5 mil toneladas. Apesar da quebra, o valor de primeira venda caiu apenas 8,2%, para 16,7 milhões de euros.

A DREM explica que “a evolução negativa observada nas quantidades da pesca descarregada deveu-se, fundamentalmente, ao decréscimo verificado nas capturas de atum e similares (-56,9%)”, a que se juntam descidas expressivas na cavala (-51,5%) e no chicharro (-60,2%).

Em contraciclo, o peixe-espada preto cresceu 8,5% em quantidade e 14,7% em receita, alcançando os 11,4 milhões de euros. O preço médio de venda do pescado subiu 22,9%, para 4,83€/kg.

Abate de frango sobe, mas produção de ovos e de gado recuam

Já no ramo da produção animal regional, o abate de frango aumentou 1,1%, totalizando cerca de 3,5 mil toneladas, enquanto a produção de ovos recuou 0,9%, fixando-se em 32,4 milhões de unidades.

No total, foram abatidas 881,2 toneladas de reses (peso limpo), o que representa uma queda de 8,1% face ao ano anterior. “Este decréscimo reflete as quebras verificadas no abate de suínos (-70,5%) e de bovinos (-4,3%)”, detalha a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Apesar da quebra nos abates, os bovinos continuam a ser a principal espécie destinada ao consumo, representando 97,6% do total.