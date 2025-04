Páscoa: Inquérito da Associação de Hotelaria confirma Madeira como destino mais procurado

Um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) conclui que a Madeira é o destino mais procurado, no fim de semana da Páscoa, com 83% de taxa de ocupação prevista e um ARR (preço médio nacional) ‘on the books’ de 152 euros.

Também em destaque estão a Grande Lisboa, com 78% de ocupação prevista e o preço médio mais elevado do país: 210 euros; e o Algarve, com 72% de reservas e um ARR de 138 euros.

Outras regiões como o Norte (71%) e Açores (70%) “apresentam igualmente boas perspetivas de ocupação, embora com valores médios mais moderados”.

De acordo com a mesma fonte, “já o Centro (56%) e o Alentejo (61%), apesar de registarem crescimentos em reservas, apresentam níveis de ocupação abaixo da média nacional, anda que no caso do Alentejo compensado com valores mais elevados no ARR previsto”.

O estudo revela ainda que “os principais canais de reserva continuam a ser o Booking (95%), seguido pelos websites próprios dos hotéis (90%) e pela Expedia (38%). Sublinha a mesma fonte que “nos destinos onde o mercado EUA tem particular relevo, especialmente em Lisboa, a Expedia faz parte dos 3 principais canais de reserva para 51% dos inquiridos”.

“Estes dados refletem a consolidação do digital como primeiro canal de captação de clientes”, conclui a AHP.

“A Páscoa é, tradicionalmente, uma época importante para a hotelaria nacional e os dados que recolhemos reforçam, mais uma vez, essa tendência. Registamos um crescimento sustentado nas reservas, um aumento moderado nos preços e uma variação no peso relativo dos mercados emissores, com destaque para o crescimento do peso do Reino Unido e dos Estados Unidos, e uma menor quota comparada de França”, diz a vice-presidente da AHP, Cristina Siza Vieira, citada no comunicado.

O mesmo inquérito abrange o período do Carnaval, que se revelou “bastante positivo para a hotelaria nacional”.

Adianta a mesma fonte que “os principais mercados foram Portugal, Espanha e EUA. Em algumas regiões, como o Algarve e a Madeira, mercados como Alemanha e Reino Unido também se destacaram”.

De acordo com a AHP, a Taxa de Ocupação (TO), no cômputo nacional, foi de 65%, com as regiões da Madeira (80%), da Península de Setúbal (69%) e da Grande Lisboa (68%), a puxar a média para cima. A região com TO mais baixa foram os Açores.

O Preço Médio por Quarto Ocupado (ARR) foi de 122 euros, e foi na Grande Lisboa que se verificou o valor mais elevado, 161 euros. Na Madeira e no Norte os valores foram de 134 euros e 130 euros, respetivamente. Já o RevPAR, que ficou nos 80 euros a nível nacional, foi mais elevado na Grande Lisboa e na Madeira, atingindo os 110 euros e os 107 euros, respetivamente.

O inquérito, que decorreu de 2 a 13 de abril, junto dos empreendimentos associados da AHP, teve como amostra: 307 empreendimentos (Norte 14%; Centro 10%; Oeste e Vale do Tejo 7%; Grande Lisboa 28%; Península de Setúbal 3%; Alentejo 6%; Algarve 15%; Açores 5%; Madeira 12%). Intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro 5,2%.