Os aeroportos nacionais movimentaram 4,3 milhões de passageiros em fevereiro, correspondendo a uma diminuição de 0,5%, face ao mesmo mês de 2024, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo, foram ainda movimentadas nos aeroportos do país 19,1 mil toneladas de carga e correio, refletindo uma diminuição de 2,6%, em termos homólogos.

Após um máximo mensal histórico no mês de janeiro, em fevereiro verificou-se um ligeiro decréscimo mensal do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, mas, em termos de chegadas, registou-se o desembarque médio diário de 78,6 mil passageiros em fevereiro, valor 2,6% superior ao registado em fevereiro do ano passado (76,6 mil).

Nos primeiros dois meses deste ano, o aeroporto de Lisboa movimentou 55,8% do total de passageiros (4,8 milhões), mais 2,1% comparando com os primeiros dois meses de 2024.

O aeroporto de Faro registou um crescimento de 3,6% no movimento de passageiros (674,6 mil; 7,9% do total) e o aeroporto do Porto concentrou 22,9% do total de passageiros movimentados (cerca de 2,0 milhões), aumentando 2,2%.

França foi o principal país de origem e de destino dos voos nos primeiros dois meses deste ano, com crescimentos no número de passageiros desembarcados e embarcados face ao mesmo período de 2024 (+2,4% e +0,6%, respetivamente), seguindo-se o Reino Unido e Espanha.