A partir de terça-feira, 4 de fevereiro, a empresa SeaYou Madeira lança o SeaBus, um novo serviço de transporte marítimo que ligará Calheta, Funchal e Caniçal. O catamarã moderno pretende oferecer uma alternativa confortável e sustentável ao transporte terrestre, permitindo viagens regulares entre os principais destinos da costa sul da Madeira.

O SeaBus funcionará com um horário fixo. Às terças, sábados e domingos, partirá da Calheta, fará uma paragem no Funchal para embarque e desembarque de passageiros e seguirá para o Caniçal. Às quartas, quintas e sextas, o percurso será invertido, com partida do Caniçal, passagem pelo Funchal e chegada à Calheta.

O serviço contará com comodidades como Wi-Fi gratuito, bar a bordo e sistemas elétricos alimentados por painéis solares. A viagem inaugural está marcada para 4 de fevereiro de 2025, com partida da Marina da Calheta.