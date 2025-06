A MSC Cruzeiros acabou de lançar a sua Promo Mar de Inverno para novas reservas em mais de mais de 800 cruzeiros disponíveis e selecionados da temporada de Inverno 2025-26, com a possibilidade de tudo incluído a bordo, em todas as categorias.

Em comunicado, a companhia avança que navegará ao longo de 70 países no Inverno 2025/2026, com 23 navios a visitarem mais de 150 destinos no Mediterrâneo, Norte da Europa, Emirados, Caraibas e Antilhas e onde o grande destaque são os cruzeiros com embarque e desembarque no Funchal a bordo do MSC Musica.

Entre novembro de 2025 e abril de 2026, a MSC Cruzeiros disponibiliza 18 cruzeiros de 7 noites com embarque e desembarque no Funchal com escala em Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosário/Fuerteventura, Santa Cruz de La Palma e Las Palmas de Gran Canária.

Com partidas a 13 e novembro e a 11 de dezembro de 2025, o MSC Musica realizará 2 itinerários de 9 noites com embarque e desembarque no Funchal e com escala em Las Palmas de Gran Canária, Santa Cruz de la Palma, Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosário/Fuerteventura, Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de Gran Canária.

Também com partida e chegada à ilha da Madeira, o navio realizará um itinerário de 5 noites, com partida a 6 de dezembro de 2025, com escala em Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosário/Fuerteventura.

Com embarque em Génova a 2 de novembro de 2025, o MSC Musica realizará um itinerário de 11 noites, com escala em Marselha, Barcelona, Málaga, Gibraltar, Lisboa, Leixões e desembarque no Funchal. A 11 de abril de 2026, o navio fará embarque no Funchal e irá para Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosário/Fuerteventura, Casablanca e desembarcará em Barcelona.

Em todos estes itinerários, a MSC Cruzeiros assegura a possibilidade de voos de Lisboa e do Porto para o Funchal, para que os viajantes possam aproveitar da melhor maneira as temperaturas altas que irão encontrar nos destinos onde o MSC Musica irá visitar.