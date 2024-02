A MSC Cruzeiros terá disponíveis transferes ida e volta de várias cidades portuguesas para os seus 19 cruzeiros com partida e chegada a Lisboa no ‘MSC Orchestra’.

Assim, a companhia irá disponibilizar transferes de autocarro com os seguintes trajetos: Porto/Lisboa/Porto; Aveiro/Lisboa/Aveiro; Coimbra/Lisboa/Coimbra; Faro/Lisboa/Faro e Albufeira/Lisboa/Albufeira, dando a possibilidade aos passageiros de embarcar a partir de casa e, quando o cruzeiro terminar, regressar com “conforto e facilidade”.

No norte, os transferes têm como o ponto de partida/chegada (para embarque/desembarque de passageiros) a cidade do Porto e com paragens em Aveiro e Coimbra também para embarque/desembarque de passageiros.

Por seu turno, a sul, os transferes têm como o ponto de partida/chegada (para embarque/desembarque de passageiros) a cidade de Faro com paragem em Albufeira também para embarque/desembarque.

Refira-se que nos cruzeiros com embarque e desembarque e desembarque em Lisboa, a bordo do ‘MSC Orchestra’, o navio escalará em Alicante (Espanha), Mahón (Espanha), Olbia (Itália), Génova (Itália), Marselha (França), Málaga (Espanha) e Cádiz (Espanha), antes de desembarcar em Lisboa, num itinerário que terá a duração de 10 noites.

Para além dos 19 cruzeiros, serão também realizados dois mini-cruzeiros com a duração de 5 noites. Com partida a 24 de Abril, a partir de Génova, o MSC Orchestra escalará em Marselha, Málaga e Cádiz antes de desembarcar em Lisboa no dia 29 de Abril. Com o embarque em Lisboa no dia 5 de Novembro, o MSC Orchestra escalará em Alicante, Mahón e Olbia antes de desembarcar na cidade de Génova no dia 10 de Novembro.