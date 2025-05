A MSC Cruzeiros, companhia de cruzeiros líder de mercado em Portugal, foi eleita ‘Marca de Confiança’ na edição de 2025 do conceituado estudo da Seleções Reader´s Digest, na categoria “Cruzeiros” com uma classificação geral de 63,6 %.

Esta distinção resulta de uma eleição direta por parte dos consumidores portugueses e a categoria ‘cruzeiros’ foi avaliada 5 vezes, ao longo de 25 edições do estudo Marcas de Confiança. A MSC Cruzeiros foi distinguida nas cinco, “provando uma vez mais que a MSC Cruzeiros está a elevar a experiência de cruzeiro a um nível superior entre os portugueses”, refere a companhia em comunicado.

Em relação aos atributos da marca vencedora, a MSC Cruzeiros foi avaliada tendo por base a Qualidade (3.9), relação custo/benefício (3,66) e sustentabilidade (3,44), numa escala de 0 a 5, sendo que os valores médios da foram obtidos com base nas menções recebidas.

Nesta avaliação foram inquiridos cerca de 12.000 lares, entre os dias 16 de setembro e 29 de novembro de 2024, sendo a seleção da amostra sido feita a partir da base de assinantes da revista Seleções, de modo a refletir a população do país, nas variáveis género e idade.

Com sede em Genebra, na Suiça, a MSC Cruzeiros é a terceira maior companhia de cruzeiros do mundo e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, América do Sul, Médio Oriente e África do Sul, com uma presença forte e crescente na América do Norte.