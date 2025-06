O movimento de passageiros nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira (RAM) aumentou 17,8% em abril, informou a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Segundo a DREM, “registou-se, no mês de abril de 2025, nos aeroportos da RAM, um movimento de 509,2 mil passageiros, transportados em 3.346 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +17,8% e +16,6%, respetivamente”.

No aeroporto da Madeira, o movimento de passageiros aumentou 18,1%, para 489,3 mil, e o número de aeronaves movimentadas subiu 17,4%, para 3.119. No aeroporto do Porto Santo, “registou-se igualmente um aumento no movimento de aeronaves (227; +6,1% em relação ao mesmo período de 2024) e no número de passageiros (19,9 mil; +11,7%)”.

A DREM destacou que “os resultados podem ter sido ligeiramente influenciados pelo efeito calendário”, dado que a Páscoa em 2024 ocorreu em março, enquanto em 2025 foi celebrada em abril.

No acumulado dos primeiros quatro meses de 2025, “as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de +11,0% e +9,9%, respetivamente”, referiu a DREM.

A média de passageiros por aeronave também aumentou ligeiramente no aeroporto da Madeira, passando de 156 em abril de 2024 para 157 em abril de 2025, enquanto no Porto Santo se registou uma média de 88 passageiros (83 no mesmo período de 2024).

Relativamente ao tráfego internacional, a DREM indicou que “o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 24,0% (289,4 mil)”, enquanto o segmento doméstico cresceu 10,6% (219,8 mil).

No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional representou “58,4% do total”, enquanto no Porto Santo o tráfego doméstico foi preponderante, com “80,9% do total”.

A DREM adiantou ainda que “os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,5% do total de aeronaves movimentadas e 94,6% dos passageiros”, números superiores aos do ano anterior.

A taxa de ocupação das aeronaves nos aeroportos regionais rondou os 86,8%, com o aeroporto da Madeira a registar 87,3% e o Porto Santo 76,1%. No mesmo mês do ano anterior, as taxas de ocupação foram “superiores no conjunto dos dois aeroportos regionais (88,4%)”, no aeroporto da Madeira (89,2%) e no Porto Santo (73,9%).

De janeiro a abril, os aeroportos da RAM contabilizaram 1.647,5 mil passageiros embarcados e desembarcados, sendo “43,4% correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional” e “56,6% ao tráfego internacional”. Neste segmento, o Reino Unido liderou como principal país de origem e destino (27,7%), seguido da Alemanha (21,9%) e da Polónia (11,1%).