No mês passado, passaram pelos aeroportos da Região 521,9 mil passageiros, número este que traduz um aumento homólogo de 15,1%.

Estes viajantes foram transportados por 3.521 aviões, o que espelha, de igual modo, um aumento de 14,4%, face ao mesmo mês de 2024.

No Aeroporto da Madeira, foi registado, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM), uma subida tanto na quantidade de passageiros como de aeronaves, na ordem dos 16,0% e 19,0%, respetivamente, com 489,5 mil pessoas transportadas em 3.219 aviões.

No Porto Santo, deu-se também um acréscimo homólogo, com 302 aeronaves (mais 2,7%) e 32,4 mil passageiros (mais 2,5%).

Os dados da DREM evidenciam, ainda, que nos primeiros seis meses deste ano, as variações positivas dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de 13,0% e 11,6%, respetivamente, tendo-se contabilizado um total de 18.452 movimentos de aeronaves e 2.686,5 mil passageiros.

Em junho, cada avião transportou, em média, 152 passageiros, no Aeroporto da Madeira, e 107, no do Porto Santo.

O tráfego internacional aumentou 20,9 pontos percentuais e o doméstico 8,8%, com 281,1 mil e 238,8 mil passageiros, na mesma ordem