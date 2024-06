Os aeroportos da RAM registaram, no 1.º trimestre de 2024, um movimento de passageiros na ordem dos 1.070.400, o que representou uma variação homóloga positiva de 2,1%. Este crescimento foi transversal aos dois aeroportos da RAM, com a Madeira e o Porto Santo a registarem aumentos face ao mesmo trimestre de 2023 de +1,9% e +9,2%, respetivamente.

No cômputo dos primeiros três meses de 2024, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 84,5%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 85,0% e o Porto Santo os 73,1%. No mesmo período do ano passado, a taxa de ocupação foi inferior, de 78,9%, 79,5% e 64,1%, pela mesma ordem.

No que diz respeito à carga aérea, observou-se nos aeroportos da RAM, no 1.º trimestre do ano em análise, um total de 1,1 mil toneladas movimentadas, traduzindo um acréscimo de 16,7% em relação ao mesmo trimestre de 2023. No conjunto dos dois aeroportos da RAM, as mercadorias descarregadas foram incrementadas em termos homólogos em 16,1% e as carregadas em 29,0%.

Transportes marítimos – Movimento de mercadorias nos portos da RAM recuou 1,6%

No domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se, no 1.º trimestre de 2024, 77 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM, menos 17 que no mesmo período do ano passado. O número de passageiros em trânsito foi de 222.225, e também diminuiu face ao mesmo trimestre de 2023 (-3,3%).

No trimestre em análise e no conjunto dos Portos da RAM, apenas o Porto do Funchal recebeu passageiros em trânsito (222 225, como atrás referido), dos quais a larga maioria (96,7%) era constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (47,3% do total; -5,5% que no 1.º trimestre de 2023) e a britânica (42,1%; +9,2%). Note-se ainda que os passageiros do continente americano em trânsito no Porto do Funchal (2,6% do total) decresceram 51,4% face ao 1.º trimestre de 2023. A nacionalidade que mais contribui para esta quebra foi a norte-americana (2,0% do total; -46,3% que no 1.º trimestre de 2023).

Na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros rondou os 38,4 mil, aumentando 18,2% em relação ao mesmo período de 2023.

O movimento de mercadorias nos portos da RAM, neste trimestre, não ultrapassou as 320,9 mil toneladas, variando negativamente em 1,6% comparativamente ao mesmo período do ano precedente. Para esta variação contribuiu o decréscimo observado no descarregamento de mercadorias (-2,8%), já que no carregamento de mercadorias foi registado um acréscimo de 8,8%.

Os dados foram divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira.