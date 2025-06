Monte recupera o histórico Café do Parque (com fotos)

Foi inaugurado na tarde desta quinta-feira o “Café do Parque”, um novo espaço comercial situado no centro do Largo da Fonte, no Monte. O café ocupa um edifício emblemático totalmente reabilitado, graças a um investimento privado liderado pelo Comendador Joe Berardo, que visa revitalizar a zona e reforçar a oferta turística e cultural da freguesia.

Pedro Calado, da Associação de Turismo do Monte, foi quem fez as honras da casa, neste dia importante para o emblemático edifício do Monte.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e de Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, bem como de diversas entidades associativas e da comunidade local.

Na ocasião, Miguel Albuquerque destacou a importância do investimento para o Monte, afirmando que este café “é mais um passo no desenvolvimento do Monte, integrado na estratégia definida com a Associação de Turismo local. Estamos também a recuperar a Quinta do Imperador, que será uma mais-valia patrimonial para a Madeira. O presidente do Governo acrescentou que irá promover uma visita dos residentes locais à Quinta antes da sua inauguração”.

Albuquerque elogiou ainda o papel da Junta de Freguesia do Monte, referindo-se à sua presidente como “uma mulher extraordinária, com quem tive o prazer de trabalhar há 12 anos”. O Monte tem sido “sempre uma prioridade. E este investimento demonstra que se trabalha mais e se fala menos. Não nos podemos esquecer das nossas raízes – o meu bisavô viveu aqui e está sepultado no cemitério do Monte. Por isso, esta freguesia tem um significado especial para mim”, concluiu.