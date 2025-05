A UNICRE, instituição financeira especialista em soluções de pagamento e acquiring, acaba de nomear Mauro Silva como novo responsável pelo segmento de retalho nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Na sua nova função, Mauro Silva terá como missão o reforço da atuação da marca REDUNIQ no negócio de aceitação de pagamentos, com especial incidência na aproximação aos comerciantes locais e na promoção de soluções de pagamento digitais e inovadoras.

Esta nomeação enquadra-se “numa estratégia mais ampla da UNICRE de crescimento nas ilhas com o objetivo de apoiar a modernização do comércio local e promover a competitividade regional através da digitalização dos meios de pagamento”, refere nota de imprensa enviada à redação.

“Esta nomeação representa uma aposta clara no reforço da nossa presença nas Regiões Autónomas, através de um perfil com profundo conhecimento local e uma sólida experiência no setor financeiro e comercial. O Mauro terá um papel determinante na consolidação da nossa proximidade aos Clientes e no dinamismo da nossa operação nas Ilhas”, diz João Baptista Leite, presidente da UNICRE.

Mauro Silva encara este desafio como “uma oportunidade estratégica para aprofundar o relacionamento com os comerciantes e parceiros locais, reforçando o lema de pensar global e atuar local. A presença da REDUNIQ nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores já vem de longe, mas acreditamos que com o crescimento económico das Ilhas, a aposta de reforço na área é estratégica, mantendo, assim, a posição de líder nacional na aceitação de pagamentos”.

Com mais de 15 anos de experiência nas áreas de gestão comercial, operações e desenvolvimento de parcerias, Mauro Silva iniciou a sua carreira no Banif, posteriormente integrado no Santander Portugal, onde desempenhou diversas funções até atingir o cargo de subdiretor, com responsabilidades na gestão de Clientes privados e empresariais. Integrou depois a 103 Ventures como Operations & Programme Manager, gerindo equipas e liderando projetos de parceria a nível europeu e internacional. Desde 2023, colabora também como Financial Advisor no Clube Desportivo Escola Francisco Franco, com responsabilidade pelo planeamento financeiro, angariação de parcerias e organização de eventos Internacionais. É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade da Madeira e concluiu, em 2024, o Business Sustainability Management Programme da University of Cambridge.