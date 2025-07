A Madeira será a próxima anfitriã da gala do Guia Michelin em Portugal. O anúncio foi feito por Nuno Ferreira, representante do guia no país, durante uma conferência de imprensa na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

Assim o evento, marcado para 10 de março de 2026, terá lugar no Savoy Palace, hotel de cinco estrelas que, refira-se, integra o recente guia chaves Michelin.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, sublinhou, em nota de imprensa, que a realização desta Gala na Madeira é “prestigiante para o arquipélago” e mostra “o caminho que tem sido trilhado na valorização da gastronomia como um dos principais ativos do destino”.

Recordando que a Madeira tem vindo a ser cada vez mais reconhecida pelo Guia Michelin Portugal, Eduardo Jesus salienta que receber uma gala deste reconhecimento na Região é “uma afirmação clara de que a Madeira está num patamar de excelência gastronómica, capaz de ombrear com os melhores destinos do mundo”.