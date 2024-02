Madeira tem primeira máquina de venda de criptomoedas

Uma máquina de venda de criptomoedas bitcoin foi instalada, recentemente, no Funchal, numa parceria entre a Mind The Coin, operadora líder deste tipo de equipamentos, e o centro médico Mais Clinic e IPRO Clinic, situado na Rua João de Deus 12B.

”Estamos entusiasmados por levar as criptomoedas a novas localidades e contribuir para a crescente aceitação destes ativos inovadores. A ilha da Madeira representa um ambiente propício para o crescimento deste mercado, e estamos confiantes de que a comunidade local receberá a nossa iniciativa com entusiasmo”, sublinha o CEO da Mind The Coin, Fernando Guimarães, em comunicado enviado ao JM.

Gil Pais Caroto, diretor da IPRO Clinic, expressou seu apoio à iniciativa da Mind The Coin, dizendo que a integração de uma máquina de venda de criptomoedas no centro médico é um passo emocionante para as clínicas.

“Acreditamos que esta parceria reflete o compromisso mútuo de inovação e progresso, proporcionando aos nossos pacientes e visitantes uma experiência única e moderna”, sublinha o responsável.

Com a instalação da décima máquina de venda de criptomoedas em Portugal, a Mind The Coin vê reforçado o seu papel como líder no setor e promete continuar “a pavimentar o caminho para um futuro financeiro mais inclusivo e digital”.