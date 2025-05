A Madeira está nomeada na categoria “Creative Brand” dos Prémios Líderes do Turismo, uma iniciativa da TNews que distingue empresas, entidades e profissionais com desempenhos notáveis no setor turístico.

A votação já está aberta e decorre até 28 de maio. Os subscritores da newsletter da TNews podem votar e ajudar a Madeira a conquistar esta distinção, que reconhece o trabalho estratégico desenvolvido na promoção do destino, escreve a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

A votação do público representa 50% da decisão final, sendo os restantes 50% atribuídos por um júri especializado, composto por profissionais das áreas de Comunicação, Marketing, Eventos, Inovação, Investimento, Formação e Recursos Humanos.

Os vencedores serão anunciados no dia 5 de junho, durante a 3.º Conferência & Prémios Líderes do Turismo, na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, Lisboa. A par da conferência, serão assim atribuídos os Prémios Líderes do Turismo, nas categorias Luxury Hotel, Leisure Hotel, Resort Hotel, Hotel Brand, Travel Brand, Sustainable Company, Technology Company, Creative Brand e Tourism Event.

Serão ainda entregues os prémios Líder Empreendedor do Ano e Inovação na Comunicação, duas distinções diretamente atribuídas pela equipa do TNEWS. O Nova SBE Westmont Institute of Tourism & Hospitality volta a distinguir a “Mulher Líder no Turismo by WITH”, uma distinção que foi atribuída pela primeira vez na edição do ano passado, e que reconhece e celebra o papel das mulheres no setor do turismo.