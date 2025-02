A Madeira atingiu no ano passado um novo recorde em dormidas - mais de 11,7 milhões de dormidas -, correspondendo a subida de 7% de 2023 para 2024. Também houve um acrescimento de 6,5% no que toca ao número de hóspedes - mais de 2,2 milhões.

Os números foram apontados, esta manhã, por Miguel Albuquerque Que considera que estes resultados devem-se aos empresários e à melhoria da oferta no setor.

O governante falava, na Marina da Calheta, à margem de uma visita à embarcação ‘SeaYou’ da empresa Joy4Rent, que promove o projeto ‘SeaBus’ Calheta-Funchal-Caniçal.

O presidente do governo regional, pese embora confesse ser “difícil” superar novamente os recordes já atingidos, afirma que o foco neste momento é fazer um upgrade preço, qualidade, oferta e melhoria das remunerações dos agentes e dos trabalhadores do turismo.

A este propósito, e questionado sobre as reivindicações recentes dos trabalhadores do setor da hotelaria, Miguel Albuquerque realça o aumento de remuneração que houve em 2024. “Neste momento, o que nós temos é empresas com bons resultados financeiros, prémios aos agentes e aos trabalhadores e isso significa que a melhor solução para quem trabalha e é empresário é ter uma economia a crescer”, afirmou.

Sobre o anúncio de que a Ryanair terá novas rotas e um novo avião a operar na Madeira, o governante considerou tratar-se de uma boa notícia. “Vamos anunciar o novo verão IATA e vamos ter novas ligações a algumas cidades europeias, penso que isso também é importante para os próprios madeirenses porque a nossa população tem aproveitado esses voos diretos para visitar alguns países da Europa”, disse, destacando ainda a operação direta da United Airlines para a Madeira. “A United tem uma ligação a partir de Nova Iorque a 86 aeroportos nos Estados Unidos, portanto, acho que, se houver juízo e estabilidade política e nós nos mantivermos no Governo, isto vai correr bem”, reforçou.

Questionado sobre quem será o candidato pelo PSD para as autárquicas de setembro, Albuquerque respondeu: “Eu não sou suicida. A melhor coisa que o PSD podia fazer aos seus adversários era começar a discutir as autárquicas agora e a pior coisa que podia fazer a si próprio é exatamente a mesma coisa”, rematou.