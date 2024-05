O ‘Le Dumont D´Urville’ atracou, esta manhã, no porto do Funchal para uma escala de 32 horas.

O navio que está já atracado no Cais norte, vem de La Palma com 150 passageiros, quase todos franceses e 114 tripulantes, com partida aprazada para amanhã, pelas 19h00, com destino a Lagos, no Algarve.

Assinale-se que os últimos 10 portos que visitou foram La Palma, La Gomera, Tenerife, Las Palmas, La Estaca em El Hierro, novamente, La Gomera e La Palma, além do Porto de Los Cristianos em Tenerife , Fuerteventura e Lanzarote.

De acordo com o site da ‘Ponant’, companhia destino, o ‘Le Dumont-d’Urville percente a uma nova gerção de navios dotados de equipamentos”.