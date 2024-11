A promotora Yard Properties prepara um investimento de sete milhões de euros no Funchal, sendo o segundo projeto em território nacional.

Segundo escreve o Jornal Económico, o ‘Ferreiros Residences’ é a mais recente aposta da Yard Properties, com 14 apartamentos de um e dois quartos, áreas de construção entre os 70,90 e 85,90 m2 para os T1 e os 118,30 e os 208,85 para os T2. Os preços começam nos 350 mil euros. Seis apartamentos já se encontram reservado, apesar de a comercialização oficial do projeto arrancar a 15 de janeiro.

Em Portugal a Yard Properties já concluiu o ‘Outubro 355’, em Entrecampos, Lisboa, num investimento superior a 13 milhões de euros, sendo o ‘Ferreiros Residences’ o segundo projeto em território nacional. O novo empreendimento em desenvolvimento no centro histórico da capital da Região Autónoma da Madeira conta com o investimento do BPI.

“O crescimento constante do valor do imobiliário na Madeira e a sua atração como destino de estilo de vida têm atraído a atenção de investidores locais e internacionais. E apesar das flutuações económicas mais amplas, a procura de espaços residenciais de primeira linha no Funchal mantém-se robusta”, refere David Rabi, CEO da Yard Properties, na notícia veiculada pelo Jornal Económico.

O responsável afirmou que “a Madeira é, desde há muito, um destino muito procurado por compradores britânicos e da Europa Ocidental e, nos últimos anos, temos assistido a uma nova vaga de interesse por parte de investidores norte-americanos, o que é revigorante”.“O recente anúncio da United Airlines de voos diretos de Newark para o Aeroporto Cristiano Ronaldo no Funchal é um marco importante, e acreditamos que, para a Madeira, o melhor ainda está para vir”, sublinhou.