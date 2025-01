O terminal de cruzeiros do Funchal acolhe esta terça-feira as escalas de dois navios de cruzeiro: o Iona e o Arcadia.

O Iona é um dos navios mais impressionantes da frota da P&O Cruises, com uma capacidade para mais de 5.200 passageiros, este navio foi projetado para oferecer uma experiência de cruzeiro de última geração. Inaugurado em 2020, o Iona é movido a gás natural liquefeito (GNL), o que torna sua operação mais sustentável, alinhada com as tendências ambientais.