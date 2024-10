Estão abertas as inscrições para o ‘The Future is... Madeira Innovation Fest 2024’.

O evento decorre entre amanhã e depois, no Centro de Congressos do Hotel Vida Mar, e, conforme evidencia a organização, “durante dois dias, vai poder conectar-se com mentes brilhantes e descobrir as tendências que moldam o amanhã”.

”Se procura inspiração, oportunidades de networking ou experiências inovadoras, este é o evento ideal para si!”, vinca.

As inscrições deverão ser efetuadas aqui.