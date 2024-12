A taxa de inflação homóloga fixou-se em 3,0% em dezembro, mais 0,5 pontos percentuais do que em novembro, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada hoje.

“A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,0% em dezembro de 2024, taxa superior em 0,5 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior”, refere o INE.

Já o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos e energia, terá registado em dezembro uma taxa de 2,8%, acelerando face aos 2,6% do mês precedente.

Segundo o INE, a variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 4,9% (mais do que duplicando face aos 2,1% no mês anterior), enquanto a variação do índice referente aos produtos alimentares não transformados subiu para 3,4% (tinha sido de 1,9% em novembro).

“Estes dois agregados apresentaram os contributos mais relevantes para a aceleração do IPC total”, assinala a informação divulgada pela autoridade estatística nacional.

Na evolução mensal, os dados do INE apontam para que a variação da inflação tenha sido de 0,1% em dezembro. Em novembro esta variação foi negativa, de 0,2%, e em dezembro de 2023 tinha sido de -0,4%.

Por sua vez, a inflação média dos últimos 12 meses ter-se-á situado em 2,4% em dezembro, acima dos 2,3% registados no mês anterior.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 3,1% (2,7% no mês precedente), avança ainda o INE.

Os dados definitivos da inflação de dezembro serão divulgados no próximo dia 13 de janeiro.