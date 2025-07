A 17a loja do grupo da MC na Madeira abre hoje em São Vicente, com varias pessoas a assistir, e a aguardar para poder entrar no espaço amplo que conta ainda com a loja Mo e um poato Washy.

A inauguração acontece com a presença do presidente do Governo regional, do secretário regional de Economia, do Ceo do grupo, entre vários convidados.

A nova loja está localizada na Estrada Dom João V com a Estrada 25 de Agosto, S. Vicente, 9240-221 São Vicente.