A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) alertou, para a recolha imediata de um produto da cadeia sueca IKEA por representar um potencial risco para a saúde pública. Em causa está o espremedor de alho IKEA 365+ VÄRDEFULL, na cor preta, com a referência 201.521.58, cuja utilização pode levar ao desprendimento de pequenas peças metálicas, passíveis de serem ingeridas acidentalmente com os alimentos.

A campanha de recolha surge após uma investigação interna da própria marca, que identificou um erro de produção em determinados lotes do produto. A IKEA Portugal comunicou voluntariamente a situação à Direção-Geral do Consumidor (DGC), no âmbito do sistema europeu Safety Gate – Alerta Rápido para Produtos Perigosos Não Alimentares, que, por sua vez, informou a ARAE.

Segundo a informação disponibilizada, o problema pode causar ferimentos internos ou externos caso as peças se soltem e sejam ingeridas. Até ao momento, não foram divulgados incidentes reportados em Portugal, mas a empresa optou por uma ação preventiva, instando os consumidores a devolverem o produto imediatamente.

Detalhes do produto afetado:

Categoria: Utensílios de cozinha

Produto: Espremedor de alho IKEA 365+ VÄRDEFULL

Marca: IKEA

Cor: Preta

Referência: 201.521.58

Lotes afetados: de 2411 a 2522

Os consumidores que possuam este produto em casa devem interromper o seu uso de imediato e devolvê-lo a qualquer loja IKEA para reembolso, sem necessidade de apresentar fatura ou comprovativo de compra.

A IKEA garantiu que está a colaborar com as autoridades competentes e que os restantes produtos da mesma gama, fora do intervalo de lotes indicado, não apresentam qualquer risco e podem continuar a ser utilizados com segurança.

Para mais informações, os consumidores podem visitar o site oficial da IKEA em www.ikea.pt ou contactar diretamente o serviço de apoio ao cliente.