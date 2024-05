O secretário regional do Turismo e Cultura manteve ontem, em Lisboa, duas reuniões de trabalho com os ministros da Economia e das Infraestruturas, com o objetivo de serem debatidos dossiers relacionados com a mobilidade, “operacionalidade ou inoperacionalidade do aeroporto da Madeira”, bem como sobre as infraestruturas aeroportuárias e instrumentos que estão para ser instalados.

Em declarações prestadas aos jornalistas, antes da apresentação da Cimeira Atlântica ’24 – Mesclartes, Eduardo Jesus adiantou que forma tratados “assuntos que, ao fim ao cabo são aqueles que nós vamos continuadamente insistir”. Registou “uma grande abertura de ambos os ministérios para ouvir a Madeira, as nossas reivindicações, preocupações e sugestões”. Aliás, sublinhou que, nesse aspeto, “houve uma grande mudança. Encontramos interlocutores interessados, que disponibilizaram as suas equipas”, no sentido de haver avanços na resolução das necessidades sentidas pela Região.

Dos vários assuntos abordados, o governante adiantou que a linha do Porto Santo, cuja solução recente foi manter a Binter, por ajuste direto, será alvo de uma solução, com a preparação de um concurso público devidamente elaborado para manter as ligações entre a Madeira e a linha dourada sem interrupções.

Relativamente à reunião com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, e já segundo nota enviada às redações, os governos “estão empenhados em trabalhar em conjunto por forma a resolver um conjunto de matérias diretamente relacionadas com a Madeira e que estão pendentes há vários anos”.

No encontro com o ministro Miguel Pinto Luz, estiveram questões relacionadas com a operacionalidade do Aeroporto da Madeira e com as taxas praticadas, assim como a mobilidade. Foram também abordadas matérias que decorrem da concessão dos aeroportos da Região à ANA Aeroportos, assim como o tema da privatização da TAP e o interesse da Madeira nesta questão que deve ser defendido.

“Foi uma reunião com uma agenda bastante completa, mas sobretudo uma reunião que nos permitiu sinalizar todos esses aspetos e, acima de tudo, garantir a participação da Madeira no processo que permitirá encontrar das soluções reclamadas, fazendo que com que as mesmas soluções venham ao encontro das necessidades que existem”, disse Eduardo Jesus.

Da parte do Miguel Pinto Luz e de toda a equipa do Ministério das Infraestruturas e Habitação, o Secretário Regional de Turismo e Cultura recebeu “total abertura e disponibilidade e, acima de tudo, um grande empenho em fazer evoluir essas matérias, algumas delas cristalizadas no tempo há muitos e muitos anos., lê-se ainda na nota de imprensa.