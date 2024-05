“As mais de 30 mil empresas familiares e pequenas empresas regionais estão confrontadas com os elevados custos de viverem numa região ultraperiférica, pagam mais 18% pelo transporte marítimo de mercadorias e ainda por cima têm o gás mais caro que nos Açores, que na Madeira está em regime de monopólio protegido por Albuquerque”, disse, hoje, Élvio Sousa, candidato do JPP à presidência do Governo Regional.

Numa iniciativa realizada, esta manhã, em Câmara de Lobos, o JPP, pela voz de Élvio Sousa, apresentou-se como partido justo e responsável e disse ter plena consciência do papel que as micro e pequenas empresas familiares têm na dinamização da nossa pequena economia regional.

Isto, prosseguiu, apesar de muitas delas serem penalizadas com os custos acrescidos do gás e do transporte marítimo por exercerem atividade numa região ultraperiférica e que acaba por se traduzir numa quebra da competitividade destas empresas. Além do mais, não têm a alternativa ao transporte de carga, nomeadamente, a que seria dinamizada pelo ferry”.