‘Chama do Bombeiro’ centra atenções em vários quartéis

De modo a assinalar o Dia Regional e Internacional do Bombeiro, que teve lugar no passado dia 4 de maio, a ‘Chama do Bombeiro’ irá percorrer, hoje, todos os quartéis da Região.

A cerimónia teve início no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo já passado por Câmara de Lobos.

O toque das sirenes e o aparato da comemoração tem captado as atenções dos moradores que saem à rua para assistir à passagem das viaturas.